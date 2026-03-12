Владимир Путин
12 марта, 06:25

Медведев в статье назвал Украину несуществующей «страной 404»

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Украинский кризис рано или поздно закончится, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт». Политик также назвал Незалежную несуществующей «страной 404».

«На смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей «Страны 404» в ближайшем будущем придёт осознание необходимости ответа на куда как более серьёзные глобальные вызовы и угрозы», — считает Медведев.

По мнению Медведева, новые вызовы будут связаны с переходом человечества на новый технологический уровень.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что страны Запада начинают понимать неэффективность и вред от санкций против Москвы. По его словам, особенно это заметно в США.

