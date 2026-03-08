«Мы гордимся вами!» Медведев поздравил участниц СВО с 8 Марта

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиянок с Международным женским днём. В видеопоздравлении он отметил роль женщин в семье и обществе, подчеркнув их вклад в воспитание детей и поддержку близких.

Видео © Телеграм / Дмитрий Медведев

«Вы несёте в мир гармонию и свет, добро и милосердие. Наполняете нашу жизнь глубоким смыслом, делаете ее по-настоящему счастливой. Вы всегда находите время и силы для семьи, для родных, для близких. Делаете все, чтобы воспитать в детях и внуках достоинство и любовь к Отечеству», — сказал Медведев.

Отдельные слова благодарности он адресовал женщинам, которые служат в Вооружённых силах, работают в зоне специальной военной операции, а также помогают в госпиталях, на производстве и в волонтёрских проектах.

«Вы приближаете нашу победу. Низкий вам поклон за верность долгу, за силу духа, за преданность Родине. Мы гордимся вами!» — подчеркнул зампред Совбеза.

Также он обратился к жёнам, матерям и сёстрам участников СВО, подчеркнув, что их поддержка помогает военнослужащим. В завершение Медведев пожелал россиянкам здоровья, любви, семейного благополучия и исполнения самых заветных желаний

К слову, депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что лучший подарок мужчины для женщины на 8 Марта. По его словам, это самое незабываемое впечатление для дамы.