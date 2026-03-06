Владимир Путин
6 марта, 15:31

Милонов призвал россиян дарить женщинам на 8 Марта беременность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Лучший подарок, который может сделать мужчина своей женщине на 8 Марта — это беременность. Как заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с телеграм-каналом Mash на Мойке, это самое незабываемое впечатление для дамы.

Милонов посоветовал подарить женщинам на 8 Марта беременность. Видео © Telegram / Mash на Мойке

На втором месте — копия военного контракта. По словам депутата, это один из лучших презентов, ведь женщина будет гордиться, что её мужчина самый настоящий герой, который отправится защищать Родину.

«Не дарите ей мормышки и блёсны, сверла и дрели. Это для вас, мужики. Это женщинам не подходит», — сказал Милонов.

В завершении депутат поздравил всех представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днём, подчеркнув, что они самые прекрасные в мире люди.

Большинство россиянок назвало подарки на 8 Марта дешевле 30 тысяч оскорблением
Большинство россиянок назвало подарки на 8 Марта дешевле 30 тысяч оскорблением

Ранее Виталий Милонов заявил, что празднование Международного женского дня не должно превращаться в «парад тщеславия» и финансовое бремя. По его словам, многие девушки в социальных сетях высказывают ожидания дорогих подарков, чем роняют собственное достоинство.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Госдума
  • Виталий Милонов
  • 8 марта
  • Общество
