«Пойдёт по рукам»: Милонов назвал способ выявить меркантильных девушек перед 8 Марта

Международный женский день не должен превращаться в «парад тщеславия» и финансовое бремя. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, многие девушки в соцсетях высказывают ожидания дорогих подарков, чем роняют своё достоинство.

«Тем самым они опускают себя до уровня всяких содержанок и проституток. Когда девушка от малознакомого человека хочет получить в подарок что-то дорогое, то это сразу выдаёт, что она бесстыжая и бессовестная. А потом придёт кто-то и подарит более дорогой подарок, она с ним будет общаться. Пойдёт по рукам», — сказал парламентарий «Радио 1».

Он подчеркнул, что сам праздник — светлый и эмоциональный повод порадовать любимых женщин внутри семьи, а не гонка за статусными вещами.

Life.ru публиковал результаты исследования, которое показало, как россиянки на самом деле проводят 8 Марта и что думают об этом дне. Для многих он мало чем отличается от обычного выходного: почти половина женщин (42%) продолжают заниматься домашними делами, а каждая десятая вообще работает. При этом 39% опрошенных признались, что чувствуют в этот день особое внимание к себе, а 42% — что искренне любят праздник. Вместе с тем треть россиянок воспринимают 8 Марта как обычный выходной, 28% считают его формальностью, а 10% предпочитают не отмечать вовсе.