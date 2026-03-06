Половина россиянок 8 Марта занимается уборкой, а каждая десятая — работает

Для многих россиянок 8 Марта мало отличается от обычного выходного: почти половина женщин продолжает заниматься домашними делами, а каждая десятая и вовсе работает. О том, как девушки проводят праздничный день и как мечтают его проводить, говорится в исследовании ORMATEK.

Как россиянки относятся к 8 Марта

Выяснилось, что большинство россиянок (42%) любят 8 Марта, чувствуют внимание к себе (39%). Однако для трети — это обычный выходной день, для 28% — формальность. При этом 10% предпочитают совсем не отмечать праздник.

Швабра вместо букета

Только каждая пятая женщина проводит 8 Марта празднично. Для 41% россиянок этот день ничем не отличается от любого другого: практически половина участниц опроса (49%) занимается домашними делами, каждая десятая — работает. Многие женщины используют дополнительный выходной, чтобы отдохнуть: 35% отсыпаются за предыдущие дни, 27% позволяют себе ничего не делать.

При этом треть россиянок испытывает чувство вины, если ничего не делает, а четверть не может отключиться от работы. Среди факторов, мешающих отдохнуть, женщины также отметили телефон и привычку постоянно читать новости (38%). Полноценно отдохнуть и восстановить силы в выходные мешает и накопившаяся усталость, о которой сказали 45% женщин.

Чего хотят женщины

Всё просто: практически половина женщин мечтает 8 Марта выспаться и проснуться без будильника (48%). Для каждой пятой лучший подарок — полноценный сон и новый матрас. А 43% хотели бы клининг всей квартиры и день без домашних обязанностей.

Россиянки мечтают провести праздничный день в своё удовольствие: делать что хочется (38%), лежать и смотреть любимые фильмы (33%). Многим хочется ограничить общение: побыть одной, без разговоров и просьб (32%), отключить телефон (17%). Каждая шестая (15%) хотела бы уехать в отель или короткую поездку.

Не все женщины стремятся к отдыху в одиночестве. Четверть россиянок предпочитает проводить праздники с семьёй, 6% — с подругами. Для 18% лучший подарок — деньги или оплата крупной покупки.