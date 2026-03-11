Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция должна завершиться успехом, чтобы предотвратить атаки на российские города. Об этом он сообщил журналистам.

«СВО должна должна идти вперёд и увенчаться успехом, чтобы исключить такие атаки, как на Брянск», — сказал он.