Песков заявил, что СВО должна завершиться успехом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция должна завершиться успехом, чтобы предотвратить атаки на российские города. Об этом он сообщил журналистам.
«СВО должна должна идти вперёд и увенчаться успехом, чтобы исключить такие атаки, как на Брянск», — сказал он.
Напомним, в результате ракетной атаки в Брянской области погибли шесть мирных жителей. Ещё 37 человек получили ранения. ВСУ нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow.
