11 марта, 07:08

В Москву эвакуируют девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске

Обложка © Life.ru

Бригады медицины катастроф эвакуируют девять человек, пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске 10 марта, на лечение в федеральные медицинские центры Москвы. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Бригады службы медицины катастроф в настоящее время проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске в тяжелом и крайне тяжёлом состоянии на лечение в федеральные медицинские центры и больницы города Москвы», — сказал он.

Ещё 20 пострадавших, включая одного ребёнка, продолжают лечение в больницах Брянска. Состояние троих взрослых оценивается как тяжёлое, остальные находятся в среднем состоянии. Кроме того, 13 человек проходят амбулаторное лечение, а также организована поддержка медицинских психологов для всех пострадавших.

Мирошник назвал удары ВСУ по Брянску военным преступлением

Напомним, в результате ракетной атаки в Брянской области погибли шесть мирных жителей. Ещё 37 человек получили ранения. ВСУ нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow.

Милена Скрипальщикова
