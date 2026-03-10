ВСУ атакуют Брянск. Как пишет SHOT, местные жители сообщают о звуках взрывов в разных частях города. Предварительно, идёт массированная ракетная атака. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

Около 18.00 мск губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность на территории области. Жителей просят по возможности остаться дома и укрыться в помещении без окон.

А ранее российские военные сорвали попытку украинских подразделений провести информационную акцию на освобождённых территориях Днепропетровской области. Около двух недель назад украинские силы попытались прорваться в южном направлении. Однако продвижение было остановлено.