ВСУ атакуют Брянск
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
ВСУ атакуют Брянск. Как пишет SHOT, местные жители сообщают о звуках взрывов в разных частях города. Предварительно, идёт массированная ракетная атака. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.
Около 18.00 мск губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность на территории области. Жителей просят по возможности остаться дома и укрыться в помещении без окон.
А ранее российские военные сорвали попытку украинских подразделений провести информационную акцию на освобождённых территориях Днепропетровской области. Около двух недель назад украинские силы попытались прорваться в южном направлении. Однако продвижение было остановлено.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.