Российские военные сорвали попытку украинских подразделений провести информационную акцию на освобождённых территориях Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, около двух недель назад украинские силы попытались прорваться в южном направлении. Однако продвижение было остановлено.

«Комплексным поражением большая часть сил была уничтожена. Очевидно, что такой материал готовили под громкий инфоповод, а именно — якобы переход Днепропетровской области под контроль ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после расходования боекомплекта техника противника попыталась отступить. Однако колонну обнаружили и уничтожили расчёты беспилотников группировки войск «Восток». После этого населённый пункт был зачищен.

По данным источника, оставшиеся подразделения пехоты также были уничтожены. В силовых структурах считают, что подобная акция могла готовиться для информационного эффекта и объяснения потерь украинской стороны на этом направлении.

А ранее стало известно, что территория ДНР, которая остаётся под контролем Киева, за последние полгода сократилась с примерно 25% до 15–17%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле.