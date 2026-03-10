21-летний российский герой 68 дней держал позицию в одиночку: Путин пообещал награду за подвиг

Российский военнослужащий из Самары 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе Гришино на красноармейском направлении. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным.По его словам, речь идёт о 21-летнем бойце. Всё это время ему доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов.

Несмотря на тяжёлые условия, военному удалось выстоять и сохранить позицию. Позже его эвакуировали. После спасения бойцу потребовалась серьёзная медицинская помощь. Как сообщил Пушилин, врачам пришлось ампутировать ему обе ступни.

Глава ДНР обратился к президенту с просьбой отметить военнослужащего за проявленное мужество. Путин заявил, что награда будет соответствовать его подвигу.

«Обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу», — пообещал президент.

Ранее уроженец Татарстана Александр Данилов героически погиб в ходе специальной военной операции, спасая товарищей. Чтобы дать сослуживцам возможность прорваться, солдат принял решение прикрыть их отход. Он остался на позиции и, вызвав огонь противника на себя, ценой собственной жизни обеспечил отход отряда.