Герой СВО из Татарстана вызвал огонь на себя и ценой жизни спас целый отряд

Уроженец Татарстана Александр Данилов героически погиб в ходе специальной военной операции, спасая товарищей. Об подвиге российского военнослужащего рассказало сетевое издание «Заинск-информ» со ссылкой на семью бойца.

39-летний Александр, мобилизованный осенью 2022 года, погиб в феврале 2024-го. По рассказу его матери, подразделение, в котором служил Данилов, попало в окружение. Чтобы дать сослуживцам возможность прорваться, солдат принял решение прикрыть их отход. Он остался на позиции и, вызвав огонь противника на себя, ценой собственной жизни обеспечил отход отряда.

Возвращение тела героя на родину для достойного прощания и захоронения заняло больше года из-за сложной обстановки в зоне боевых действий.

Ранее Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене военнопленными. Россия приняла 157 своих бойцов, возвращённых из украинского плена, в то время как Киеву были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. Обмен военных анонсировал посланник президента США Стивен Уиткофф по итогам продуктивных переговоров в ОАЭ.