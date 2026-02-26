«Снимают стресс»: Как собаки-терапевты возвращают героев СВО к привычной жизни после ранений

Ежегодно в клиническом санатории «Солнечногорский» реабилитацию проходят более трёх тысяч участников СВО. Многие поступают с последствиями минно-взрывных ранений и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Помимо традиционных методов, здесь применяют канистерапию — восстановление через общение со специально обученными собаками.

Как пояснил первый замначальника ГВМУ Минобороны Владимир Уйба, такой контакт снимает стресс, напряжение и улучшает настрой на жизнь. Собаки-терапевты — маламут, бордер-колли и бельгийская овчарка шипперке — работают в паре с инструкторами. Каждое животное обладает своим темпераментом, но все они помогают бойцам восстановить эмоциональное равновесие. Курс длится 8–10 сеансов, включает игры, дрессировку и просто общение.

Руководитель проекта Татьяна Половинкина отметила, что взаимодействие с собаками способствует выработке эндорфинов и расслаблению нервной системы. Санаторий входит в систему трёх учреждений Минобороны, где канистерапия включена в программу реабилитации. Замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва ознакомилась с работой центра, пообщалась с военнослужащими и вручила ветеранам с тяжёлыми ранениями ключи от автомобилей.

«Вам действительно низкий поклон за ваш пример, за ваш героизм, за вашу силу, силу духа. Мне очень хочется, чтобы и в мирной жизни, и кто продолжит службу, чтобы вы могли себя реализовывать», — цитирует Цивилёву телеканал «Звезда».

Ранее Life.ru рассказывал про героя СВО, который после ампутации помогает встать на ноги братьям по оружию. Андрей Ковалёв с 2014 года сражается за освобождение Донбасса. За свою позицию он заплатил высокую цену: в СБУ избили его отца, супруга попала под обстрел, а сам разведчик потерял ногу в тяжёлом бою. Однако он не отчаялся и нашёл новые пути служения Родине.