Подвиг разведчика: Герой СВО после ампутации помогает встать на ноги братьям по оружию

Андрей Ковалёв с 2014 года сражается за освобождение Донбасса. За свою позицию он заплатил высокую цену: в СБУ избили его отца, супруга попала под обстрел, а сам разведчик потерял ногу в тяжёлом бою. Однако он не отчаялся и нашёл новые пути служения Родине. В беседе с RT Ковалёв рассказал, как возглавил предприятие по реабилитации инвалидов и начал учить детей безопасности.

После начала СВО Ковалёв получил российское гражданство и продолжил службу в составе ВС РФ. Во время освобождения села Спорное в ДНР его подразделение попало под артиллерийский обстрел. Андрей получил тяжёлое ранение — ногу практически оторвало, но товарищи под обстрелом вывезли его. Ногу спасти не удалось, также повреждены рука, шея и глаз. Разведчика комиссовали, но он не оставил борьбу.

Сегодня Ковалёв возглавляет предприятие «Электроаппарат» Всероссийского общества слепых в Донецке, помогая ветеранам с инвалидностью социализироваться и находить работу. Кроме того, он проводит для детей Донбасса занятия по безопасности при ЧС, противоминной грамотности и патриотическому воспитанию — с лета 2023 года лекции прослушали более пяти тысяч ребят.

«Основная тематика — личная и семейная безопасность при ЧС и угрозе боевых действий, противоминная безопасность, безопасность сети «Антифейк», патриотическое воспитание», — рассказал герой СВО.

