Вернувшийся из годового плена российский лётчик раскрыл всю правду о зверствах СБУ

Подполковник ВКС РФ, пилот Су-34 Максим Криштоп попал в плен после выполнения боевого задания в Харьковской области в марте 2022 года. В его самолёт попали вражеские ракеты, начался пожар, штурман катапультировался (позже стало известно, что он погиб), а офицера при спуске обстреляли с земли, в итоге он оказался в руках ВСУ.

За год плена офицер прошёл через изоляторы и колонии разных городов Украины, включая застенки СБУ и ГУР. По его словам, условия содержания были тяжёлыми: спали на гимнастических ковриках по двое под одним одеялом, кормили два раза в сутки. Самым страшным стало систематическое избиение с садизмом — лётчиков и артиллеристов пытали с особой жестокостью.

«Тело переставало что-то ощущать. Половина туловища у меня была сине-чёрно-фиолетового цвета. Обгорелую ногу я прятал, потому что по ожогу было ещё больнее. А та часть, которую сверху выставлял, была максимально избита», — цитирует пилота сайт MK.ru.

Кроме того, Криштопа душили пакетом, угрожали зарезать, предлагали застрелиться. Перед пресс-конференциями избивали ещё сильнее, требуя выучить нужные ответы. На Украине лётчика приговорили к 12 годам тюрьмы, но в мае 2023 года его вернули на Родину по обмену.

