Бойцы ВСУ сдались в российский плен с криками «свои»
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История Дмитрия Коломойца, бойца ВСУ, оказавшегося в плену на Хатненском участке фронта, — это живое свидетельство того, как мгновенное решение может изменить судьбу. По данным оборонного ведомства, он и его сослуживец сдались военнослужащим группировки войск «Север» в разгар боевого столкновения.
Вспоминая те драматические минуты Коломоец рассказал, что всё началось с внезапного взрыва массивной гранаты. По его словам, они с товарищем едва успели среагировать на характерный щелчок и спрятаться за угол, как прогремел удар. Находясь в состоянии шока и полной неопределённости, бойцы выбежали из атакованного укрытия. Пленный признался, что в тот момент они кричали «Свои, мы сдаёмся!», даже не понимая до конца, кто именно их атакует — российские подразделения или кто-то другой. Главным для них было прекратить огонь и остаться в живых.
Оказавшись в расположении российских военных, Коломоец встретил неожиданный приём. Он отметил, что наши солдаты не проявили агрессии: напротив, пленных угостили сигаретами, а также обеспечили их горячим питанием и водой.
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