История Дмитрия Коломойца, бойца ВСУ, оказавшегося в плену на Хатненском участке фронта, — это живое свидетельство того, как мгновенное решение может изменить судьбу. По данным оборонного ведомства, он и его сослуживец сдались военнослужащим группировки войск «Север» в разгар боевого столкновения.

Вспоминая те драматические минуты Коломоец рассказал, что всё началось с внезапного взрыва массивной гранаты. По его словам, они с товарищем едва успели среагировать на характерный щелчок и спрятаться за угол, как прогремел удар. Находясь в состоянии шока и полной неопределённости, бойцы выбежали из атакованного укрытия. Пленный признался, что в тот момент они кричали «Свои, мы сдаёмся!», даже не понимая до конца, кто именно их атакует — российские подразделения или кто-то другой. Главным для них было прекратить огонь и остаться в живых.