Целое подразделение отборного полка украинских боевиков бесследно пропало после сбоя спутниковой сети Starlink. Об исчезновении взвода «Скала» в Днепропетровской области рассказали ТАСС представители российских силовых структур.

«Они исчезли», — проинформировали в силовых структурах.

По информации источников, отключение системы Starlink привело к потере Киевом связи и управления подразделением. В результате солдаты просто бесследно пропали.

Между тем ВС РФ усиливают давление на украинские подразделения в Харьковской области, сжимая кольцо окружения в районе сёл Новая Кругляковка и Богуславка, которые находятся недалеко от Купянска. В результате продвижения российские войска закрепились на новых рубежах общей площадью порядка 10 квадратных километров