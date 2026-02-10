Взвод элитного полка ВСУ «Скала» пропал после отключения Starlink
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Целое подразделение отборного полка украинских боевиков бесследно пропало после сбоя спутниковой сети Starlink. Об исчезновении взвода «Скала» в Днепропетровской области рассказали ТАСС представители российских силовых структур.
«Они исчезли», — проинформировали в силовых структурах.
По информации источников, отключение системы Starlink привело к потере Киевом связи и управления подразделением. В результате солдаты просто бесследно пропали.
Между тем ВС РФ усиливают давление на украинские подразделения в Харьковской области, сжимая кольцо окружения в районе сёл Новая Кругляковка и Богуславка, которые находятся недалеко от Купянска. В результате продвижения российские войска закрепились на новых рубежах общей площадью порядка 10 квадратных километров
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