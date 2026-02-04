Фонд «Защитники Отечества» запустил курс для поддержки участников СВО и их семей

Фонд «Защитники Отечества» совместно с АНО «Диалог Регионы» запустил бесплатную образовательную программу «Слышать. Говорить. Помогать» для сотрудников органов власти и НКО, работающих с участниками СВО и их семьями. Курс направлен на повышение квалификации специалистов и улучшение качества поддержки ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Запросы героев должны решаться в приоритетном порядке. Любое невнимание к проблемам этой категории граждан или же неправильная реакция на их запросы могут быть использованы в деструктивных целях теми, кто хочет дестабилизировать обстановку в стране. Сейчас от всей системы взаимодействия органов власти и граждан требуется повышенная ответственность. Образовательная программа нацелена на подготовку квалифицированных кадров, которые способны нести эту ответственность и оказывать всестороннюю поддержку героям», — подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Курс «Слышать. Говорить. Помогать» доступен на онлайн-платформе «Диалог Регионы Про». Программа рассчитана на сотрудников органов власти, представителей НКО и муниципальных структур, взаимодействующих с ветеранами СВО и их близкими. Эксперты в области психологии, юриспруденции, медиааналитики, а также представители МЧС и фонда «Защитники Отечества» обучают специалистов работе с запросами участников СВО, противодействию фейкам, разрешению конфликтных ситуаций, поддержанию психоэмоционального состояния и ресоциализации.

Фонд и АНО работают с запросами участников СВО с 2023 года. В 2024 году было обработано около 30 тысяч обращений, в 2025 году — уже более 100 тысяч. Статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева отметила, что цифровые инструменты помогают выявлять потребности героев и их семей, а наиболее востребованные темы — соцгарантии и меры поддержки.

Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» работают в системе поддержки ветеранов СВО с 2023 года, формируя аналитику по обращениям, которая позволяет улучшать предоставляемые услуги. Партнёрство с муниципальными органами через ВАРМСУ обеспечивает вовлечение служащих в образовательные программы и подготовку специалистов для комплексной поддержки участников СВО и их семей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все действующие меры поддержки участников специальной военной операции и их семей сохранятся и после завершения боевых действий. По её словам, сенаторы продолжат уделять приоритетное внимание вопросам поддержки ветеранов СВО, включая их реабилитацию и возвращение к мирной трудовой жизни.