Матвиенко заверила в сохранении всех мер поддержки участников СВО после её завершения

Все действующие меры поддержки участников специальной военной операции и их семей сохранятся и после завершения боевых действий. Об этом на открытии весенней сессии палаты заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хочу ещё раз повторить, что все меры, действующие сегодня, сохранятся и по завершении боевых действий», — подчеркнула Матвиенко.

По её словам, в весеннюю сессию сенаторы продолжат уделять приоритетное внимание вопросам поддержки участников СВО, включая их реабилитацию и возвращение к мирной трудовой жизни. Планируется рассмотрение законопроектов, разработанных по итогам общения с военнослужащими.

Матвиенко добавила, что профильная рабочая группа Совета Федерации будет действовать как группа незамедлительного законодательного реагирования, оперативно откликаясь на запросы действующих участников СВО и ветеранов. По её словам, это не только вопрос качества парламентской работы, но и важная социальная и государственная миссия.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что социальная защита участников спецоперации и их семей является ключевой задачей правительства. Он назвал это моральной обязанностью государства. Путин заявил, что поддержка бойцов и ветеранов напрямую влияет на мотивацию и эффективность выполнения боевых задач.