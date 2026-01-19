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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 января, 11:16
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Губернатор Воробьёв рассказал о системе поддержки бойцов СВО в Подмосковье

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

В Московской области для участников специальной военной операции и членов их семей выстроена чёткая система социальной поддержки с удобными цифровыми сервисами, позволяющими быстро оформлять льготы, рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

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Так, с 2025 года ветераны СВО могут получать необходимые услуги в любом МФЦ Подмосковья. Речь идёт о вопросах страхового обеспечения, поощрений при награждении, а также о праве на поступление детей без экзаменов в вузы Министерства обороны. Кроме того, на региональном портале действует сервис, позволяющий по одному заявлению получить сразу семнадцать государственных услуг.

Почти полторы тысячи жителей области, получивших серьёзные травмы, нуждаются в особом внимании, из них 453 человека — в повышенной заботе, обратил внимание губернатор. Он также поручил главам муниципалитетов совместно с Госфондом и Ассоциацией ветеранов обеспечить обустройство квартир, домов и подъездов, где проживают участники боевых действий, сообщает 360.ru.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву обеспечить постоянный контроль над мерами поддержки участников СВО и их семей. Лидер РФ призвал главу региона обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют бойцов.

Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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