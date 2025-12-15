Воробьёв назвал три инструмента поддержки экономики Подмосковья

Рост ключевой ставки сильнее всего бьёт по стройке и инвестпроектам, но у Подмосковья есть свои инструменты, позволяющие бизнесу не останавливать развитие. Об этом губернатор Андрей Воробьёв рассказал в эфире Радио РБК, назвав три «золотых ключика» подмосковной экономики.

По его словам, регион использует «два, может быть, три золотых ключика», которые помогают компаниям справляться с дорогими кредитами. Первый из них — Фонд развития промышленности. Через него предприятия, работающие в сфере импортозамещения, могут получать средства под 3–7% годовых. В Подмосковье такую поддержку уже получили около 180 проектов на сумму порядка 70 млрд рублей.

Второй инструмент — сопровождение строительства через Центр содействия строительству. Бизнес может в одном окне подать документы, получить разрешения, информацию об ограничениях участка и выгодные технические условия, не перегружая финансовую модель проекта.

Третьим «золотым ключиком» губернатор назвал промышленную ипотеку. Она позволяет приобретать готовые цеха и производственные помещения по льготной ставке — сейчас около 10% годовых. По словам Воробьёва, это дает возможность компаниям «не стоять на месте даже при высокой ключевой ставке».

