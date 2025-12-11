Рынок новостроек в России ушёл в стагнацию

Российский рынок нового жилья демонстрирует признаки стагнации — рост объёмов строительства в ноябре 2025 года составил лишь 0,7%. Об этом заявил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.

Знаковым событием стало то, что Московский регион впервые попал в число аутсайдеров по темпам снижения нового строительства: в Подмосковье падение достигло 11%, а в Москве — 4%. Вместе с ним в этом списке оказались Удмуртия, Чувашия, Санкт-Петербург, Волгоградская и Кировская области.

На фоне общего затишья выделяются регионы-лидеры: Дагестан, Крым, Якутия, Архангельская, Воронежская, Ростовская, Нижегородская и Омская области. По словам эксперта, текущее торможение рынка — это естественная реакция на сжатие спроса, а резкие различия в развитии региональных рынков остаются хронической проблемой, сообщает ТAСС.

