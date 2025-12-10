Путин в Индии
10 декабря, 09:57

В России захотели ввести омбудсмена по недвижимости после скандала с Долиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Госдуме предложили создать должность уполномоченного по правам продавцов и покупателей недвижимости, чтобы решать споры и предотвращать мошенничество на рынке. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

В России предложили ввести омбудсмена по недвижимости после скандала с Долиной. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Новый омбудсмен будет принимать жалобы от обманутых россиян, консультировать при подозрительных сделках, особенно в ситуациях, напоминающих «схему Долиной», а также контролировать нарушения в сфере недвижимости. Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову, который отметил, что должность поможет снизить нагрузку на суды и предотвратить мошенничество.

Ранее стало известно о предложении усилить правила проведения сделок на вторичном рынке жилья. В закон «О госрегистрации недвижимости» следует внести поправки, позволяющие полиции приостанавливать сделки при малейших подозрениях на мошенничество. В процедуру планируется привлекать психологов МВД для оценки состояния продавцов, особенно в случаях, когда существует риск давления.

Милена Скрипальщикова
