Психологов МВД предложили подключать к сделкам с жильём после дела Долиной

Президент Российского союза участников рынка недвижимости (РСУРН) Александр Попов предложил ужесточить правила проведения сделок на вторичном рынке жилья. На круглом столе он заявил, что в закон «О госрегистрации недвижимости» необходимо внести поправки, которые позволят полиции приостанавливать сделки при малейших подозрениях на мошенничество.

Как сообщает «Коммерсантъ», в процедуру должны включиться и психологи МВД — для оценки состояния продавцов, особенно в ситуациях, когда есть вероятность давления, введения в заблуждение, когнитивных нарушений или эмоциональной нестабильности.

Инициатива объясняется ростом числа случаев, когда владельцы недвижимости, уже получив деньги и подписав договор, спустя время пытаются оспорить сделку в суде. По оценкам юристов, подобных эпизодов стало на 15–20% больше, и каждый такой спор превращается в долгую судебную тяжбу с непрогнозируемым исходом.

Одним из самых резонансных случаев стало дело певицы Ларисы Долиной, которая сумела вернуть свою квартиру, заявив, что стала жертвой обмана. Суд встал на сторону артистки. Теперь этот эпизод используют как аргумент в пользу того, что не все продавцы осознают последствия сделки в момент её заключения — и что контроль должен быть более строгим.

История вызвала бурную дискуссию на рынке недвижимости: эксперты заговорили о «эффекте Долиной» — случаях, когда продавцы пытаются отменить уже совершённые сделки, утверждая, что стали жертвами давления или мошенничества.