Прецедент Ларисы Долиной: Адвокат раскрыл последствия дела певицы для покупателей квартир
Обложка © VK / Лариса Долина
Дело певицы Ларисы Долиной о признании недействительной сделки по продаже квартиры не может стать ориентиром для формирования судебной практики в подобных спорах. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Олег Зернов, привлечённый в качестве юридического эксперта.
Он напомнил, что РФ относится к странам романо-германской правовой семьи, где судебный прецедент не имеет значения для рассмотрения дел похожего или аналогичного характера. По словам юриста, суды нередко отказывают в признании сделок недействительными, даже если они были совершены под влиянием мошенников. В группе риска особенно находятся сделки с сильно заниженной ценой. Зернов подчеркнул, что каждое дело требует индивидуального рассмотрения.
«В нашей стране гражданский процесс является состязательным, решение по конкретному делу зависит от представленных суду доказательств с обеих сторон», — заметил он.
Юрист добавил, что у судов есть все инструменты для восстановления полной картины произошедшего и вынесения справедливого решения. Он предупредил, что попытки «хитрить» во время разбирательства могут обернуться уголовной ответственностью. «У нас есть 303 статья Уголовного кодекса “Фальсификация доказательств”, которая предусматривает ответственность… и по гражданским делам», напомнил он.
Как уже писал Life.ru, летом 2024 года Лариса Долина попалась на удочку мошенников — она продала свою квартиры площадью 236 кв. м. и отдала деньги мошенникам. Затем певица добивалась отмены сделки. В марте 2025 года суд принял решение в её пользу и распорядился вернуть недвижимость владелице. Совокупный ущерб Долиной с комиссиями и расходами превысил 317 млн. Покупательницей квартиры была 34-летняя Полина Лурье, которая честно купила недвижимость, но осталась без денег и жилья. Она намерена взыскать с Долиной 112 млн рублей.
