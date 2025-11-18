Россиян хотят проверять у психиатра перед продажей квартир из-за «эффекта Долиной»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
Продавцов квартир и домов в России предлагают отправлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Унифицированная процедура поможет заранее понять, что собственники находятся под влиянием мошенников, уверены в Гильдии риелторов Москвы.
Авторы инициативы пояснили, что пока не существует инструмента, который на 100% мог бы говорить о связи продавца с мошенниками. Но в итоге практически после всех сделок с таким продавцом договор аннулируется.
Чтобы избежать рисков, риелторы призывают непосредственно перед подписанием договора купли-продажи отправлять продавца к двум специалистам — психологу и психиатру. Экспертизу, по их мнению, следует проводить в день заключения сделки. Разработать унифицированные критерии такого освидетельствования гильдия предлагает Минздраву России, пишет РИА «Новости».
Так риелторы хотят защитить россиян от «эффекта Долиной» — оспаривания сделок купли-продажи квартир. Дело в том, что летом 2024 года Лариса Долина попалась на удочку мошенников — она продала свою квартиры площадью 236 кв. м. и отдала деньги мошенникам. Затем певица добивалась отмены сделки. В марте 2025 года суд принял решение в её пользу и распорядился вернуть недвижимость владелице. Совокупный ущерб Долиной с комиссиями и расходами превысил 317 млн. Покупательницей квартиры была 34-летняя Полина Лурье, которая честно купила недвижимость, но осталась без денег и жилья.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.