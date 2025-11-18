Россия и США
18 ноября, 14:31

Россиян хотят проверять у психиатра перед продажей квартир из-за «эффекта Долиной»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Продавцов квартир и домов в России предлагают отправлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Унифицированная процедура поможет заранее понять, что собственники находятся под влиянием мошенников, уверены в Гильдии риелторов Москвы.

Авторы инициативы пояснили, что пока не существует инструмента, который на 100% мог бы говорить о связи продавца с мошенниками. Но в итоге практически после всех сделок с таким продавцом договор аннулируется.

Чтобы избежать рисков, риелторы призывают непосредственно перед подписанием договора купли-продажи отправлять продавца к двум специалистам — психологу и психиатру. Экспертизу, по их мнению, следует проводить в день заключения сделки. Разработать унифицированные критерии такого освидетельствования гильдия предлагает Минздраву России, пишет РИА «Новости».

Риелторы открыли штаб для защиты покупателей жилья от мошенников

Так риелторы хотят защитить россиян от «эффекта Долиной» — оспаривания сделок купли-продажи квартир. Дело в том, что летом 2024 года Лариса Долина попалась на удочку мошенников — она продала свою квартиры площадью 236 кв. м. и отдала деньги мошенникам. Затем певица добивалась отмены сделки. В марте 2025 года суд принял решение в её пользу и распорядился вернуть недвижимость владелице. Совокупный ущерб Долиной с комиссиями и расходами превысил 317 млн. Покупательницей квартиры была 34-летняя Полина Лурье, которая честно купила недвижимость, но осталась без денег и жилья.

