Россиян хотят проверять у психиатра перед продажей квартир из-за «эффекта Долиной»

Продавцов квартир и домов в России предлагают отправлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Унифицированная процедура поможет заранее понять, что собственники находятся под влиянием мошенников, уверены в Гильдии риелторов Москвы.

Авторы инициативы пояснили, что пока не существует инструмента, который на 100% мог бы говорить о связи продавца с мошенниками. Но в итоге практически после всех сделок с таким продавцом договор аннулируется.

Чтобы избежать рисков, риелторы призывают непосредственно перед подписанием договора купли-продажи отправлять продавца к двум специалистам — психологу и психиатру. Экспертизу, по их мнению, следует проводить в день заключения сделки. Разработать унифицированные критерии такого освидетельствования гильдия предлагает Минздраву России, пишет РИА «Новости».