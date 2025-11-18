Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 09:05

Риелторы открыли штаб для защиты покупателей жилья от мошенников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская гильдия риелторов (РГР) приступила к работе нового оперативного штаба, главной задачей которого станет защита граждан от мошеннических схем при покупке жилья. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«В (РГР) начал работу Оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Штаб займётся сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы», — говорится в сообщении.

Как пояснили в штабе, поводом для создания структуры стал рост случаев, особенно в регионах, когда продавцы, часто действуя под влиянием мошенников, после получения денег пытаются через суд оспорить уже завершенные сделки и вернуть себе проданное жильё. В гильдии указывают, что от таких махинаций несут значительные убытки не только рядовые покупатели, но и сотрудники агентств, нотариусы, банки, а также вдовы участников СВО и предприниматели смежных отраслей.

Покупательница квартиры Долиной хочет взыскать с неё 112 млн рублей
Покупательница квартиры Долиной хочет взыскать с неё 112 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал, что московская пенсионерка продала квартиру, а потом отказалась съезжать оттуда, заявив, что действовала по указаниям мошенников. Родители купили у женщины квартиру для своей дочери-студентки, которая приехала учиться в другой город. Продавца убедила их в сделке, сообщив о своих планах в скором времени переехать на постоянное жительство в Израиль.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar