Риелторы открыли штаб для защиты покупателей жилья от мошенников

Российская гильдия риелторов (РГР) приступила к работе нового оперативного штаба, главной задачей которого станет защита граждан от мошеннических схем при покупке жилья. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«В (РГР) начал работу Оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Штаб займётся сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы», — говорится в сообщении.

Как пояснили в штабе, поводом для создания структуры стал рост случаев, особенно в регионах, когда продавцы, часто действуя под влиянием мошенников, после получения денег пытаются через суд оспорить уже завершенные сделки и вернуть себе проданное жильё. В гильдии указывают, что от таких махинаций несут значительные убытки не только рядовые покупатели, но и сотрудники агентств, нотариусы, банки, а также вдовы участников СВО и предприниматели смежных отраслей.

Ранее Life.ru сообщал, что московская пенсионерка продала квартиру, а потом отказалась съезжать оттуда, заявив, что действовала по указаниям мошенников. Родители купили у женщины квартиру для своей дочери-студентки, которая приехала учиться в другой город. Продавца убедила их в сделке, сообщив о своих планах в скором времени переехать на постоянное жительство в Израиль.