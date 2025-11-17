Покупательница квартиры Долиной хочет взыскать с неё 112 млн рублей

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье имеет шансы получить от исполнительницы деньги, выплаченные за квартиру, которую звезда эстрады продала по указке мошенников. Суд уже признал сделку недействительной, но дело на этом может не закончиться. Об этом рассказал экс-представитель Лурье, юрист Владимир Мнацаканов.

«В деле с Долиной не всё так страшно для покупателя, потому что рано или поздно тем или иным способом деньги с Долиной можно будет взыскать», – пояснил он в беседе с журналистами.

Мнацаканов подчеркнул, что не важны основания признания сделки недействительной, если факт передачи денег от Лурье Долиной не оспаривается. Значит певице придётся вернуть средства покупательнице квартиры, уверен адвокат. Он добавил, что суд уклонился от этого щекотливого нюанса, сославшись на то, что неизвестна точная сумма, переданная Долиной. Однако он напомнил, что есть видеозапись из банка, где купюры выдаются певице в присутствии Лурье. 27 ноября кассационный суд рассмотрит жалобу Лурье на решение суда о признании сделки недействительной.