Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой

Следственными органами было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством российской певице Ларисе Долиной и её представителю. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Балашихинского городского суда, который приступил к слушанию уголовного дела о мошенничестве на 317 миллионов рублей с квартирой народной артистки.