Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой
Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной и её представителю
Обложка © VK / Лариса Долина
Следственными органами было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством российской певице Ларисе Долиной и её представителю. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Балашихинского городского суда, который приступил к слушанию уголовного дела о мошенничестве на 317 миллионов рублей с квартирой народной артистки.
«В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены», — сообщил адвокат Долиной.
Напомним, летом 2024 года Лариса Долина попалась на удочку мошенников и оформила продажу своей квартиры площадью 236 кв. м, перечислив часть средств аферистам и передав остальное наличными курьеру. Затем история перешла в суд: певица добивалась отмены сделки как недействительной. В марте 2025 года суд принял решение в её пользу и распорядился вернуть недвижимость владелице. Совокупный ущерб Долиной с комиссиями и расходами превысил 317 млн.
