Россияне сочли издёвкой рекламу жилищной лотереи с потерявшей 317 млн Ларисой Долиной
Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
Певица Лариса Долина приняла участие в праздничном ролике жилищной лотереи, спев свой главный хит. Участие в такой рекламе розыгрыша вызвало возмущение россиян, сообщает издание «Абзац».
Недовольство связано с недавним скандалом вокруг её собственной квартиры. В рекламном ролике на одном из федеральных каналов Долина, напевая композицию «Главней всего — погода в доме», призывает телезрителей к участию. Она выступила в качестве гостьи программы. Многие граждане считают выбор певицы лицом акции «издёвкой».
Напомним, летом 2024 года Лариса Долина попалась на удочку мошенников — она продала свою квартиру площадью 236 кв. м. и перечислила часть вырученных средств аферистам, а остальное передала наличными курьеру. Затем история перешла в суд: певица добивалась отмены сделки. В марте 2025 года суд принял решение в её пользу и распорядился вернуть недвижимость владелице. Совокупный ущерб Долиной с комиссиями и расходами превысил 317 млн. Покупательницей квартиры была 34-летняя Полина Лурье.
