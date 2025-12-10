Россияне потребуют скидки на вторичку из-за «эффекта Долиной», считает бизнес-эксперт

В начале 2026 года рынок вторичного жилья в России может столкнуться с острым кризисом доверия, вызванным резонансной историей с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Такой прогноз в беседе с «Газетой.ru» озвучил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Здесь влияние «эффекта Долиной» будет максимально негативное и драматичное. Квартиры, продаваемые пожилыми людьми, одинокими собственниками или представителями творческих профессий, попадут в «зону риска», — уверен эксперт.

По его словам, покупатели либо не рассмотрят такие варианты, либо будут просить снизить стоимость на 5-10%, чтобы покрыть таким образом расходы на титульное страхование и глубокую юридическую проверку.

Эксперт допустил, что сделки в феврале будут проходить медленнее, а покупатели начнут требовать от продавцов, включая молодых, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а также настаивать на нотариальном удостоверении сделки с видеофиксацией вменяемости, что увеличит расходы. По его словам, официальные цены в объявлениях могут остаться прежними, но реальная стоимость квартир при торге пойдёт вниз, поскольку продавцам придётся компенсировать покупателям повышенные риски.

Однако цены на «вторичку» уже снизились в 17 российских городах из-за «эффекта Долиной». Ранее Life.ru рассказывал, что сильнее всего такие квартиры подешевели в Сочи — почти на 1,9%, до 298,1 тыс. рублей за квадратный метр.