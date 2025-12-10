В ходе расследования дела Долиной была проведена политологическая экспертиза

В рамках уголовного дела о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной следователи назначили проведение специальной судебной политологической (деструктологической) экспертизы. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые цитирует ТАСС.

Исследование было инициировано по постановлению старшего следователя специализированного отдела, занимающегося расследованием дистанционных хищений в главном управлении МВД по Москве. Согласно имеющимся документам, выводы данной экспертизы не были оспорены ни одной из сторон в ходе параллельного гражданского судебного разбирательства между артисткой и покупательницей её жилья Полиной Лурье.

Напомним, дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.