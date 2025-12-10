Долина в суде сообщила, что спорная квартира была её основным местом жительства

Певица Лариса Долина в ходе судебного разбирательства утверждала, что квартира в Москве, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, являлась основным местом жительства для неё самой и членов её семьи. Данная информация содержится в судебных документах, которые цитирует РИА «Новости».

«В обоснование требований… (Долина. — Прим. Life.ru) ссылалась на то, что в отношении неё на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для неё и членов её семьи», — говорится в документах.

Также в своём исковом заявлении певица отметила, что нотариус Елена Лурье, заверявшая сделку, не проявила необходимой осмотрительности. По мнению Долиной, нотариус проигнорировала все сопутствующие обстоятельства, которые явно свидетельствовали о том, что воля истицы была искажена.

Напомним, дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.