Долина получила 1 млн аванса при сделке с квартирой, но ключи от неё не передала

Певица Лариса Долина получила от покупательницы 1 млн рублей задатка при оформлении сделки по продаже квартиры и дала соответствующую расписку, однако после полной оплаты жилья не передала его новой владелице. Об этом говорится в судебных документах, посвящённых спору, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно материалам, покупательница Полина Лурье нашла объявление о продаже квартиры в интернете, не зная, кому она принадлежит. Сделку сопровождал риелтор. После передачи задатка стороны заключили договор купли-продажи, а вся сумма — 112 млн рублей — была полностью выплачена. Право собственности зарегистрировали в ЕГРН. Тем не менее Долина, как указано в документах, не передала квартиру и обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

В материалах дела отмечается, что Долина и другие зарегистрированные лица не снялись с учёта по месту проживания, что стало одним из факторов продолжения судебного разбирательства.

Ранее дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.

После этого в профессиональной среде заговорили о так называемом «эффекте Долиной» — ситуации, когда продавцы пытаются оспорить совершённые сделки, заявляя о якобы оказанном на них давлении или мошеннических действиях со стороны третьих лиц.