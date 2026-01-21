ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 января, 16:35

Цивилёва: Минобороны РФ производит 78 выплат, 31 — для участников СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Почти половина всех социальных выплат, осуществляемых Минобороны, предназначена для участников спецоперации. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным доложила статс-секретарь – заместитель министра Анна Цивилёва. Всего министерство производит 78 видов различных выплат военнослужащим и их семьям. Из них 31 вид выплат напрямую связан с поддержкой боцов СВО.

«Обеспечение военнослужащих и членов их семей всеми положенными выплатами и мерами социальной поддержки является приоритетной задачей министерства обороны», — заявила Цивилёва в ходе доклада Владимиру Путину.

Путин потребовал разбираться с задержками выплат бойцам СВО и их семьям
Путин потребовал разбираться с задержками выплат бойцам СВО и их семьям

Ранее LIfe.ru писал, что, начиная с 1 января 2026 года, обновились федеральные суммы по ряду мер поддержки — это важно для каждого участника СВО и для семей, которые оформляют пособия родственникам. Главное изменение — это индексация на 4%. Она распространяется не на все виды поддержки, а на конкретные выплаты: страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные компенсации. Эти выплаты положены военнослужащим и их семьям при наступлении страховых случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar