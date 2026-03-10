Путин раскрыл, какая часть территории ДНР пока ещё остаётся под контролем Киева
Территория ДНР, которая остаётся под контролем Киева, за последние полгода сократилась с примерно 25% до 15–17%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле.
По словам главы государства, ещё совсем недавно оценки были другими.
«Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики — буквально полгода назад», — напомнил президент.
Он добавил, что, согласно последним докладам, этот показатель снизился.
«Мне докладывали: 15-17% [под контролем Киева]», — сказал Путин.
Ранее российские воздушно-космические силы нанесли удар по дамбе Молочарского водохранилища недалеко от Константиновки в ДНР. В начале февраля объект уже становился целью удара ВС РФ, что также привело к затоплению прилегающего района. Отрезанные от земли украинские военнослужащие были вынуждены поднимать белые флаги.
