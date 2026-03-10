Путин раскрыл, какая часть территории ДНР пока ещё остаётся под контролем Киева

Территория ДНР, которая остаётся под контролем Киева, за последние полгода сократилась с примерно 25% до 15–17%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле.

По словам главы государства, ещё совсем недавно оценки были другими.

«Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики — буквально полгода назад», — напомнил президент.

Он добавил, что, согласно последним докладам, этот показатель снизился.

«Мне докладывали: 15-17% [под контролем Киева]», — сказал Путин.