Новости СВО. ВС РФ освободили Голубовку, штурм Красного Лимана, Киев бросает зэков на Курск, Британия строит рембазы на Украине, 10 марта Оглавление Курская область: ВСУ перебрасывают штрафников из Запорожья Донецкая Народная Республика: ВС РФ штурмуют Святогорск и освободили Голубовку Карта СВО на 10 марта 2026 года Помощь ВСУ: Британия запустила цеха по ремонту танков Кадровый голод ВСУ: операторов БПЛА сослали в Иорданию Армия России штурмует Красный Лиман и ведёт бои в окрестностях Святогорска, Киев перебрасывает подкрепление в Сумскую область, Зеленский отправляет боевиков в Иорданию — дайджест Life.ru. 9 марта, 21:07 Армия России продвигается на севере ДНР. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Курская область: ВСУ перебрасывают штрафников из Запорожья

Киевское командование перебрасывает в Сумскую область, где наши подразделения выполняют задачу по созданию буферной зоны вдоль границ, 33-й штурмовой полк из Запорожья. Комплектуется подразделение преимущественно из заключённых и дезертиров, а в штате полка есть заградотряды.

— В прошлом году данный штурмовой полк уже участвовал в боях на этом участке фронта, в частности в районе Андреевки, где утратил боеспособность его 1-й батальон, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Ситуация у границ Курской области без кардинальных перемен. Фронт на Тёткинском и Глушковском участках стабилен. По ранее вскрытым позициям ВСУ работают в основном артиллерийские орудия и расчёты беспилотников группировки «Север».

ВС РФ за сутки смогли продвинуться в трёх районах Сумской области — Сумском, Глуховском и Краснопольском. Авиация, артиллерия и дроны поддерживают пехоту. Украинские боевики потеряли пункт управления беспилотниками 103-й бригады теробороны.

Донецкая Народная Республика: ВС РФ штурмуют Святогорск и освободили Голубовку

Подразделения группировки «Юг» освободили село Голубовка Донецкой Народной Республики. Небольшой населённый пункт находится на трассе М03 от Славянска до Артёмовска, примерно на полпути между двумя городами.

— Если от Голубовки пойти на юг, в направлении села Новомарково, то группировке «Юг» удастся выровнять фронт к востоку от Константиновки и Дружковки. Кроме того, из Голубовки можно наступать по М04 непосредственно на Славянск с юго-востока. Потихоньку заваривается битва за главный укрепрайон ВСУ в Донбассе, — подмечает военный корреспондент Александр Коц.

На Краснолиманском направлении наши штурмовики смогли закрепиться на окраине Святогорска с северо-востока. Также бойцы продвигаются и вглубь города. В качестве естественного ориентира военные используют берег реки Северский Донец.

Специалисты центра «Рубикон» поразили автомобильную и бронированную технику, в том числе немецкий танк Leopard 1A5, живую силу, элементы систем связи, а также дроны противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Восточнее Святогорска — в Татьяновке — ведут бои российские диверсионные группы. В этот населённый пункт и в Пришиб противник постоянно стягивает резервы, чтобы сдержать наше наступление и замедлить темп продвижения к самому Святогорску.

В самом Красном Лимане уже присутствуют наши штурмовики. Бойцы ВС РФ зацепились за окраину города и ведут бои в окрестностях. Причём на этом участке нашим подразделениям противостоят украинские части теробороны.

— У них нет ни бронетехники, ни артиллерии в большом количестве. Огневую поддержку им оказывают расчёты FPV — только из состава наиболее подготовленных операторов. И они выступают тем самым звеном, которое сдерживает атаки, — пишет канал «Архангел спецназа».

В тылу киевское командование держит 3-й армейский корпус. Соединение проходит подготовку, слаживание и оснащение вооружением. По всей видимости, ВСУ планируют использовать 3-й корпус для контратаки в районе Красного Лимана.

Карта СВО на 10 марта 2026 года





Помощь ВСУ: Британия запустила цеха по ремонту танков

Великобритания создала на Украине четыре пункта для ремонта военной техники и скоро запустит ещё один. На объектах работают британские и местные специалисты. Предприятия управляются английскими компаниями по контрактам Минобороны королевства.

В цехах ремонтируют в основном образцы западного вооружения. Специалисты также обслуживают и советскую технику. Расположение мастерских обеспечивает быстрый возврат техники и вооружения на фронт, сообщил министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард.

Кадровый голод ВСУ: операторов БПЛА сослали в Иорданию

5 марта США отправили Зеленскому запрос с просьбой отправить на Ближний Восток специалистов в борьбе с БПЛА. Киев согласился сразу. Украинские военные уже находятся в пути в Иорданию, где займутся защитой американских баз от иранских беспилотников.

— Мы отреагировали незамедлительно. Я ответил: да, мы пришлём наших экспертов, — сказал Зеленский в интервью The New York Times.

Вариантов в этом случае два — либо на Украине всё хорошо с противодействием российским дронам, либо Киев хочет что-то выторговать у Вашингтона. Пока второй вариант выглядит более убедительным.

По западным СМИ уже пробегала информация, что режим Зеленского в обмен на свою помощь рассчитывает на военную помощь от США и дипломатическую поддержку на переговорах с Кремлём.

Авторы Артём Артёмов