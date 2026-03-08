Путину подарили икону, побывавшую на всей линии фронта в зоне СВО

Участницы встречи с президентом России Владимиром Путиным, приуроченной к 8 Марта, сделали главе государства необычный подарок — икону, которая побывала на всей линии боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии. Кадры показал корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Возьмите, пожалуйста, икону, с которой мы облетели всю линию боевого соприкосновения», — обратились женщины к президенту.

«У нас ничего не пропадает», — с улыбкой ответил Путин.

Кроме того, главе государства вручили хлопушку от кинорежиссёра, снимающего фильмы об участниках спецоперации. Все присутствовавшие женщины оставили на ней свои подписи.

В сегодняшнем поздравлении с 8 Марта Владимир Путин заверил, что государство продолжит создавать условия, позволяющие женщинам совмещать воспитание детей с карьерой. Президент назвал это приоритетной задачей и подчеркнул, что россиянки не должны откладывать материнское счастье ради профессионального роста.