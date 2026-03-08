Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 11:26

Путину подарили икону, побывавшую на всей линии фронта в зоне СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Участницы встречи с президентом России Владимиром Путиным, приуроченной к 8 Марта, сделали главе государства необычный подарок — икону, которая побывала на всей линии боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии. Кадры показал корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Возьмите, пожалуйста, икону, с которой мы облетели всю линию боевого соприкосновения», — обратились женщины к президенту.

«У нас ничего не пропадает», — с улыбкой ответил Путин.

Кроме того, главе государства вручили хлопушку от кинорежиссёра, снимающего фильмы об участниках спецоперации. Все присутствовавшие женщины оставили на ней свои подписи.

Путин поздравил россиянок с Международным женским днём
Путин поздравил россиянок с Международным женским днём

В сегодняшнем поздравлении с 8 Марта Владимир Путин заверил, что государство продолжит создавать условия, позволяющие женщинам совмещать воспитание детей с карьерой. Президент назвал это приоритетной задачей и подчеркнул, что россиянки не должны откладывать материнское счастье ради профессионального роста.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • 8 марта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar