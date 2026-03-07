Трёхтонный ФАБ пробил дамбу в районе Константиновки, убив логистику ВСУ

Российские воздушно-космические силы нанесли удар по дамбе Молочарского водохранилища недалеко от Константиновки в ДНР. Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Удар по дамбе в районе Константиновки в ДНР. Видео © verumreactor.ru

«Подрыв дамбы в Молочарке с применением ФАБ-3000 существенно затруднит логистику ВСУ на севере Константиновки», — пишет он.

Напомним, дамба Молочарского водохранилища находится всего в паре километров от Константиновки. В начале февраля объект уже становился целью удара ВС РФ, что также привело к затоплению прилегающего района. Отрезанные от земли украинские военнослужащие были вынуждены поднимать белые флаги. В котле оказались тысячи бойцов армии противника.