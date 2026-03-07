Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 16:31

Трёхтонный ФАБ пробил дамбу в районе Константиновки, убив логистику ВСУ

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российские воздушно-космические силы нанесли удар по дамбе Молочарского водохранилища недалеко от Константиновки в ДНР. Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Удар по дамбе в районе Константиновки в ДНР. Видео © verumreactor.ru

«Подрыв дамбы в Молочарке с применением ФАБ-3000 существенно затруднит логистику ВСУ на севере Константиновки», — пишет он.

Новости СВО. Прорыв к Славянску и зачистка Константиновки, ВСУ теряют тылы в Сумской области, Трамп жалеет о передаче оружия Украине, 5 марта
Новости СВО. Прорыв к Славянску и зачистка Константиновки, ВСУ теряют тылы в Сумской области, Трамп жалеет о передаче оружия Украине, 5 марта

Напомним, дамба Молочарского водохранилища находится всего в паре километров от Константиновки. В начале февраля объект уже становился целью удара ВС РФ, что также привело к затоплению прилегающего района. Отрезанные от земли украинские военнослужащие были вынуждены поднимать белые флаги. В котле оказались тысячи бойцов армии противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar