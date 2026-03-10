Командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Сталин сообщил о вынужденном отходе украинских формирований в глубокий тыл. По его словам, противник не способен сдерживать наступательные действия российских сил.

«Противник всё время удаляется в глубину своего тыла, потому что натиска он здесь не выносит», — пояснил боец в беседе с военкором RT Владом Андрицей.

Одна из ключевых проблем — острая нехватка личного состава. Пополнение передовых частей практически не ведётся, командование бережёт оставшихся бойцов, поскольку человеческие резервы на исходе. На Харьковском направлении военнослужащие противника передвигаются преимущественно пешком, техника применяется крайне редко. Даже для вывоза раненых квадроциклы используют всё реже.

При этом фиксируется высокая активность вражеских беспилотников. Российские специалисты ведут контрбатарейную борьбу и ликвидируют расчёты БПЛА. Ежедневная разведка позволяет точно поражать замаскированные позиции, включая пункты управления дронами в районе Мирополья и Малой Рыбицы.

«Да, тяжело... но мы не сдаёмся. Мы не делаем шагов назад, мы идём только вперёд», — подытожил Сталин.