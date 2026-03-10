Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

10 марта, 05:58

Неупокоенные души: Солдаты ВСУ месяцами ходили мимо тел сослуживцев, пока их не нашли ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Российские военнослужащие во время зачистки приграничного населённого пункта обнаружили в одном из домов тела украинских военных. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск ВС РФ «Север».

Здание ранее использовалось бойцами ВСУ как пункт временной дислокации. Именно там, как утверждается, и были найдены останки нескольких военнослужащих. Тела пролежали в доме продолжительное время. При этом сослуживцы месяцами погибших проходили мимо и не предпринимали попыток эвакуировать их в тыл или хотя бы похоронить на окраине населённого пункта.

Ранее украинские военные в эфире местного телевидения говорили о тяжёлой ситуации на Лиманском направлении. По их словам, подразделения сталкиваются с серьёзными потерями, а моральное состояние бойцов остаётся крайне напряжённым.

Пленный военнослужащий 425-го штурмового полка «Скала» заявил о проблемах с обеспечением продовольствием в рядах Вооружённых сил Украины. По его словам, питание бойцам выдают крайне редко — примерно один раз в пять дней. Основу рациона составляют канадские сухпайки, однако, по его словам, в них «нечего есть».

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Владимир Озеров
