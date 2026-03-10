Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 03:33

Шикарно отдыхает, пока бойцы гибнут: Комбата «Волков да Винчи» заметили в люксовом отеле Европы

Командир батальона ВСУ «Волки да Винчи» сбежал в Европу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Командир украинского националистического батальона «Волки да Винчи» Сергей Филимонов оказался в центре скандала после сообщений о его поездке в Европу. Военный находится далеко от линии фронта, пока его подразделение продолжает участвовать в боевых действиях.

Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, Филимонова заметили в одном из люксовых отелей в Швейцарии. Это вызвало недовольство среди бойцов батальона, которые, по словам собеседников агентства, считают, что их командир должен находиться вместе с ними на передовой.

«Сергея Филимонова, командира националистического батальона «Волки да Винчи», заметили в Европе – в люксовом отеле в Швейцарии, пока его бойцы, поверившие в его патриотические лозунги, гибнут в окопах под обстрелами, без брони и ротаций», — рассказал источник агентства.

По его словам, комбат при этом активно делится в соцсетях кадрами из своей жизни за границей. На опубликованных фотографиях, как утверждается, видны дорогие брендовые вещи, которые, по версии источника, могли быть куплены на донаты, собранные для подразделения.

Планировал инвестиции и подарки женщинам: У убитого бойца ВСУ нашли тетрадь с планом трат «боевых»
Ранее Life.ru писал, что блогер Шейх Тамир заявил о вербовке украинских военных для участия в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, некоторых бойцов ВСУ могут привлекать к операциям против Ирана. При этом официально речь пока идёт лишь о возможном участии в задачах противовоздушной обороны.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

