Шикарно отдыхает, пока бойцы гибнут: Комбата «Волков да Винчи» заметили в люксовом отеле Европы

Командир украинского националистического батальона «Волки да Винчи» Сергей Филимонов оказался в центре скандала после сообщений о его поездке в Европу. Военный находится далеко от линии фронта, пока его подразделение продолжает участвовать в боевых действиях.

Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, Филимонова заметили в одном из люксовых отелей в Швейцарии. Это вызвало недовольство среди бойцов батальона, которые, по словам собеседников агентства, считают, что их командир должен находиться вместе с ними на передовой.

«Сергея Филимонова, командира националистического батальона «Волки да Винчи», заметили в Европе – в люксовом отеле в Швейцарии, пока его бойцы, поверившие в его патриотические лозунги, гибнут в окопах под обстрелами, без брони и ротаций», — рассказал источник агентства.

По его словам, комбат при этом активно делится в соцсетях кадрами из своей жизни за границей. На опубликованных фотографиях, как утверждается, видны дорогие брендовые вещи, которые, по версии источника, могли быть куплены на донаты, собранные для подразделения.

