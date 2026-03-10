Планировал инвестиции и подарки женщинам: У убитого бойца ВСУ нашли тетрадь с планом трат «боевых»

Российские военнослужащие совершили необычную находку при осмотре тела ликвидированного бойца ВСУ в Запорожской области. У украинского военного нашли тетрадь, в которой он подробно расписал, как собирается потратить боевые выплаты. Об этом сообщает rg.ru.

Речь идёт о военнослужащем Павле Гордиенко – вместе с личным жетоном у него лежал блокнот с финансовыми записями.

На странице с крупной цифрой 100 000 он распределил предполагаемую выплату в 100 тысяч гривен боевых (около 181 тысячи рублей). Половину суммы – 50 тысяч гривен – боец планировал отправить женщине по имени Марта, ещё 20 тысяч предназначались куму Андрею.

Также в блокноте указано, что пять тысяч гривен он собирался передать в «общак» подразделения, три тысячи – потратить на коммунальные расходы. Ещё 10 тысяч гривен военный намеревался вложить в инвестиции и такую же сумму оставить на личные нужды.

На других страницах тетради были обнаружены зачёркнутые суммы 25 и 310 тысяч гривен, а также различные деловые пометки. Записи показывают, что военнослужащий рассчитывал на долгую жизнь и строил планы на будущее.

Ранее бойцы группировки «Север» рассказали о тяжёлых потерях ВСУ при попытках форсировать реку Волчью в Харьковской области. По их словам, среди украинских военных это место уже называют «рекой смерти». Попытки переправы заканчиваются большими потерями, однако командование продолжает отправлять туда новые подразделения.