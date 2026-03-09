Владимир Путин
Российские бойцы показывают ВСУ фокусы с «исчезновением» тяжёлой техники на СВО

Обложка © freepik

С приходом ясной погоды работа артиллеристов 9-й гвардейской бригады группировки «Центр» стала сложнее — виной всему вражеские дроны. Особое внимание теперь уделяется маскировке орудий, причём способ зависит от позиции: в лесу используют сети, ветки и дёрн, в городе — все подручные средства.

Маскировку приходится обновлять постоянно, чтобы не привлекать внимание беспилотников. Наводчик Станислав Давиденко объяснил: нужно сливаться с окружением — у мусорки быть мусором, у деревьев — кустом. Летом зелень быстро выгорает после стрельбы, зимой же укрыться сложнее. Бойцы работают круглосуточно, чередуя обслуживание орудий с отдыхом.

«Когда работы мало, занимаемся в основном маскировкой, обслуживанием орудия, охрана орудия и боеприпаса. Занимаемся в основном обеспечением жизнедеятельности. В свободное время книжки читаем», — рассказал в интервью телеканалу «Звезда» заряжающий Олег Забродний.

Ранее на полях СВО «расцвели» невидимые «Гиацинты». Российские артиллеристы нашли нестандартное решение: вокруг пушки «Гиацинт-С» они возвели кирпичную кладку, имитирующую разрушенный дом.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

