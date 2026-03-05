Владимир Путин
5 марта, 11:30

Российский танк оснастили «зонтиком» для защиты от дронов в зоне СВО

Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

В зоне СВО заметили российский танк с необычной самодельной защитой от беспилотников, напоминающей зонтик. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На ствол пушки военные приварили решётку, которая сложена как зонт. С неё свисают цепи. Они прикрывают корпус машины. Такая конструкция должна ловить на себя дроны-камикадзе и не давать им пробить броню.

Идея эта не новая, а хорошо забытая старая. Еще в 1964 году для танков Т-54, Т-55 и Т-62 придумали защиту ЗЭТ-1 от гранат и ракет. В войсках тогда это сочли спорным решением и от идеи отказались. Теперь, спустя годы, похожую конструкцию вспомнили и применили уже против дронов.

«По иронии судьбы, называлась эта защита ЗЭТ-1», — подчёркнуто в тексте.

ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспорта украинского ВПК
Ранее Life.ru писал, что бойцы российской армии нанесли удары по объектам Одесской и Николаевской областей. Под обстрел попали Днепропетровск и Вознесенск, а также район Белгород-Днестровского.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
