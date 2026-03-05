Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 09:58

ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспорта украинского ВПК

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым украинскими силами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 5 марта.

По данным ведомства, цели также включали площадки подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия. Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

«Нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины», — указали в пресс-службе ведомства.

Путин установил новую штатную численность ВС РФ — почти 2,4 млн человек
Путин установил новую штатную численность ВС РФ — почти 2,4 млн человек

Ранее Life.ru писал, что бойцы российской армии нанесли удары по объектам Одесской и Николаевской областей. Под обстрел попали Днепропетровск и Вознесенск, а также район Белгород-Днестровского. Подробности о последствиях пока не приводятся.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar