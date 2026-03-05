ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспорта украинского ВПК

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым украинскими силами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 5 марта.

По данным ведомства, цели также включали площадки подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия. Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

«Нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины», — указали в пресс-службе ведомства.