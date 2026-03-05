ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспорта украинского ВПК
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым украинскими силами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 5 марта.
По данным ведомства, цели также включали площадки подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия. Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
«Нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины», — указали в пресс-службе ведомства.
Ранее Life.ru писал, что бойцы российской армии нанесли удары по объектам Одесской и Николаевской областей. Под обстрел попали Днепропетровск и Вознесенск, а также район Белгород-Днестровского. Подробности о последствиях пока не приводятся.
