Российские артиллеристы из группировки «Восток» активно применяют РСЗО «Ураган» для сокрушения укрепрайона противника на подступах к Покровскому в Днепропетровской области. За считанные секунды система выпускает полный боекомплект из шестнадцати снарядов, подавляя попытки ротации и подвоза боеприпасов, рассказали бойцы ВС РФ в телеканалу «Звезда».

Пехота 200-й бригады наступает на Покровское с юга, преодолевая последние 6 километров при поддержке артиллерии, которая контролирует подъездные трассы. Расчёты «Урагана» работают с высокой интенсивностью — минимум три выезда в сутки, быстро меняя позиции, чтобы избежать обнаружения вражескими дронами. Механики-водители разгоняют 20-тонную машину почти до сотни километров в час для быстрого отхода после залпа.

Посёлок Покровское является стратегически важным узлом на границе нескольких областей, где ВСУ годами строили многоэшелонированную оборону с командными пунктами и складами боеприпасов. Его потеря серьёзно ударит по логистическим возможностям противника. Помимо огневого поражения, артиллеристы также ведут психологическое воздействие, заряжая в снаряды листовки с инструкциями о сдаче в плен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО находится полностью в руках ВС РФ. Глава государства также отметил положительную динамику освобождения территорий Донбасса и Новороссии и выразил уверенность, что дальнейшие действия российских войск будут направлены на успешное выполнение поставленных задач и защиту интересов страны.