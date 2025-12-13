Зеленский всё подпишет: В США отмерили точный срок окончания СВО
Экс-агент ЦРУ назвал сроки окончания конфликта на Украине: февраль 2026 года
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Военный конфликт на Украине может завершиться уже в январе-феврале 2026 года, заявил в беседе с kp.ru бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. По его прогнозу, по итогам урегулирования Владимир Зеленский подпишет требования России.
«Украина по итогам станет нейтральным, внеблоковым, демилитаризованным государством с существенно уменьшенной территорией», — подчеркнул американский эксперт.
Ранее Рэй Макговерн озвучил условия, при которых Зеленский согласится подписать план Трампа по Украине. По его словам, полный отказ Вашингтона от военной и финансовой поддержки является главным рычагом давления на Киев.
