Военный конфликт на Украине может завершиться уже в январе-феврале 2026 года, заявил в беседе с kp.ru бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. По его прогнозу, по итогам урегулирования Владимир Зеленский подпишет требования России.

«Украина по итогам станет нейтральным, внеблоковым, демилитаризованным государством с существенно уменьшенной территорией», — подчеркнул американский эксперт.

Ранее Рэй Макговерн озвучил условия, при которых Зеленский согласится подписать план Трампа по Украине. По его словам, полный отказ Вашингтона от военной и финансовой поддержки является главным рычагом давления на Киев.