Украинцев готовят к возможному уходу главы киевского режима Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры. По мнению жительницы Одессы, высказанному в беседе с РИА «Новости», в обществе распространено мнение о вероятном приходе к власти военного человека.

В качестве примера она привела недавнюю смену руководства в Одессе, где новым главой стал человек «из военных». По её словам, такие кадровые перестановки свидетельствуют о подготовке властей к продолжению войны и ужесточению режима.