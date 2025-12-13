В США озвучили условия, при которых Зеленский подпишет план Трампа по Украине

Полный отказ Вашингтона от военной и финансовой поддержки является главным рычагом давления на Киев, способным заставить Владимира Зеленского подписать план президента США Дональда Трампа по Украине, заявил в интервью kp.ru бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.

«Главный рычаг — полный и окончательный отказ в военной, финансовой и политической поддержке. Как только Зеленский окончательно убедится, что Европа — это бумажный тигр, а США больше не дадут ни одного доллара и ни одной ракеты, он будет вынужден подписать соглашение», — уверен собеседник издания.

По его словам, разразившийся на Украине коррупционный скандал подоспел в подходящий момент. Теперь Зеленскому предстоит выбирать между угрозой оказаться за решёткой и содействием американским мирным инициативам.