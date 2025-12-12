Переговоры о мирном урегулировании и послевоенном восстановлении Украины идут одновременно по трём ключевым направлениям. Об этом в своём обращении заявил Владимир Зеленский.

Первая группа работает в Германии и занимается будущими гарантиями безопасности для страны. Её возглавляет глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, а в состав входят военные и представители спецслужб.

Второе направление — экономическое. В США уже началась работа группы по восстановлению и инвестициям, которую курируют премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев.

«Третье направление работы — это фактически постоянные контакты советников по национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров. Сегодня, как и почти каждый день, идет общение между США, Украиной и другими странами», — добавил главарь киевского режима.

Ранее стало известно о планах Владимира Зеленского встретиться в Берлине с лидерами Германии, Франции и Великобритании, которых в прессе называли «Макмерцмер». Переговоры запланированы на середину декабря, при этом представители США на них присутствовать не собираются. Встреча рассматривается как часть усилий по координации позиций ключевых европейских стран.